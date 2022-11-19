Хочуть запустити філіали ВДТРК: окупанти звозять на захоплені території пропагандистів

Росія воює не тільки за території, а й – за людей, що на них живуть. Саме тому Кремль звозить на захоплені землі псевдожурналістів, які промиватимуть людям мізки пропагандою на новостворених філіях російський федеральних каналів.

Російську пропаганду "не можливо слухати без склянки горілки", як зазначає посол України в Індонезії. Схоже, що українцям на підконтрольних Москві землях доведеться, взагалі, не вмикати скоро телевізор, бо від "журналістики" за російським зразком можна збожеволіти.

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Сателіти "Расія-1" скоро будуть на окупованих територіях

Як повідомляє Центр національного спротиву, окупанти звозять на захоплені землі своїх журналістів. Ті мають організувати на захоплених теренах філіали всеросійської державної телерадіомовної компанії – або скорочено "ВДТРК".

Для організації мовлення окупанти планують використати захоплене майно суспільного мовлення та наявну мережу телерадіомовлення, зокрема 196 метрові телевежі у Маріуполі та Мелітополі,

– пишуть в Центрі спротиву.

Окрім того, там зазначають, що проблемою для ворога є українські журналісти, які не мають жодного бажання співпрацювати з ворогами. Власне, тому Кремлю доводиться відправляти в Україну своїх "кореспондентів".

Що таке ВДТРК Це російський державний медіахолдинг, що був заснований у 1990 році постановою президії Верховної Ради Росії. Пропагандистський майданчик містить такі канали: "Росія-1", "Росія-к", "Росія-24", "Карусєль", "РТР-планета", – та низку радіостанцій. Усі ці інформаційні помийки працюють на те, аби дискредитувати Україну, налаштувати росіян проти Заходу та демократичних цінностей.

Джерело: Вікіпедія

Як Росія остаточно забрехалася

У п'ятницю, 18-го листопада, Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою перед ірландськими студентами. Глава нашої держави згадав про санкції, які запровадив Кремль проти політичних лідерів Ірландії, а також наголосив, що Росія продовжує просувати свої наративи.

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З ворожою пропагандою дійсно складно боротися, але можливо. Зеленський констатував, що все-таки Київ зміг переграти Москву в інформаційному полі та об'єднати цивілізований світ проти держави-терористки.

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