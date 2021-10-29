Москва роздратована: чому Кремль уникає зустрічі Зеленського та Путіна

Росія очевидно гальмує процес перемовин лідерів нормандської зустрічі. Абсолютно так само Кремль діяв перед зустріччю в Парижі в грудні 2019 року.

Очільник Кремля Володимир Путін наразі не має бажання зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це в коментарі 24 каналу розповів політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Зеленський обрав іншу риторику

Володимир Фесенко наголосив, що президент України Володимир Зеленський нині має зовсім іншу риторику, ніж від нього очікували в Кремлі. Тому ситуація, безумовно, є суперечливою.

Адже з одного боку, є потреба проведення зустрічі на найвищому рівні між керівниками країн нормандського формату, а з іншого – росіяни зараз не мають чіткої позиції ні щодо зустрічі Зеленського з Путіним, ні щодо проведення Саміту лідерів країн нормандського формату.

Володимир Зеленський здивував Кремль своєю риторикою / Фото з архіву 24 каналу

Є не просто розчарування, а велике роздратування щодо Зеленського, і в статті Медведєва воно дуже сильно проявляється. Вони очікували, що зможуть переграти Зеленського, примусити його погодитися на російські умови миру на Донбасі, чого не сталося. Навіть навпаки. Володимир Фесенко Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента"

Настрої у російській верхівці

Політолог нагадав, що зустрічі в нормандському форматі на вищому рівні не було понад три роки. Тоді Росія блокувала цей переговорний процес і зараз робить теж саме. Зайвий раз це підтвердив у своїй статті Дмитро Медведєв.

У Кремлі є велике роздратування щодо Зеленського, впевнений Фесенко / Фото з фейсбуку експерта

Однак, уточнив експерт, не варто перебільшувати вагу російського чиновника в зовнішньополітичному житті Російської Федерації, а тим паче щодо політики на Донбасі. На його думку, Медведєв таким чином хоче повернутися до великої політики, адже його політичні позиції в Росії значно ослабли останнім часом.

Після того як його посунули з посади керівника уряду, зараз він лише заступник голови Ради безпеки Російської Федерації. Безумовно, він є в партії "Єдина Росія". Хоч він і формальний її керівник, але його позиції послабли,

– зазначив політолог.

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Українське питання

Не дивлячись на те, що Кремль уникає розмов про зустріч Зеленського та Путіна, останнім часом у російській верхівці активно обговорюється українське питання. Про це говорить опублікована стаття очільника РФ Володимира Путіна.

На цю тему також висловлювалися Дмитро Козак, який займається українським питанням в адміністрації президента Російської Федерації, та Владислав Сурков.

На думку Фесенка, Медведєв, можливо, побачив певну політичну кон'юктуру в Росії з цієї тематики, тому вирішив висловитися та зробив це вкрай агресивно. Це може бути частковим зображенням настроїв у російській верхівці та в оточенні Путіна.

Володимир Путін та Дмитро Медведєв / Фото з архіву 24 каналу

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