У Москві відмовилися від травневого параду: кажуть, "страх перед терактами"
В російській столиці вирішили скасувати традиційний парад з нагоди 1 травня цього року. Святкові заходи не відбудуться через "високу" терористичну загрозу.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на віцепрезидента федерації профспілок держави-агресорки Олександра Шершукова.
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Парадів і демонстрацій у столиці не буде, але урочистий мітинг запланований,
– заявив він.
Шершуков пояснив це рішення тим, що "рівень терористичної небезпеки високий навіть у регіонах, віддалених від місць проведення "спеціальної військової операції". Так, там все ще бояться слова війна і кажуть, що відправляють своїх вояк гинути у СВО.Довідка. Свято 1 Травня в Росії організовується лояльними до російської влади профспілками. Зазвичай з нагоди Дня праці, який є держаним вихідним, в Москві і в передмісті відбуваються масштабні заходи.
Дисонанс у страхах Москви
Натомість парад до 9 травня у Москві таки наважились не скасовувати. Тоді як, у прикордонних регіонах відмовляються від традиційних парадів – бояться, що з їхньою технікою може щось статись.
До слова, цей страх таки виправданий, адже останнім часом в Росії повідомляють про дуже дивні випадки пожеж та вибухів. І навпаки дивно, що у Москві таки неоднозначні у своїх переживаннях: парад до 1 травня скасували, а 9 травня – ні.
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Як приклад зазначимо, що зовсім нещодавно, 13 квітня, у підмосковських Хімках сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив територію місцевого фермерського ринку. А 5 квітня так узагалі палала будівля міністерства оборони Росії.
Між іншим, українцям пообіцяли 20 мільйонів гривень, якщо вони зуміють приземлити безпілотник на Червоній площі у Москві 9 травня.