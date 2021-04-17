Москва вишле польських дипломатів у відповідь Варшаві

Росія вирішила вислати з країни 5 польських дипломатів. Все тому, що напередодні Варшава вислала 3 російських представників до Москви.
Джерело:МЗС Росії
Що заявили у Росії
У російському міністерстві закордонних справ обурилися видворенням їх дипломатів. Вони назвали дії Польщі "підспівуванням" США.
Актуально Вслід за США: Польща висилає російських дипломатів
Зверніть увагу, як швидко у Варшаві "підспівали" Адміністрації США , зажадавши від'їзду з Польщі трьох російських дипломатів. Своєю чергою, з Росії будуть видворені п'ять польських дипломатів,
– заявили у МЗС.
Там додали, що тепер видаватимуть лише до 10 віз в рік для американських дипломатів. Крім того, така норма має діяти у двосторонньому форматі.
Що відомо про видворення дипломатів
- 15 квітня США ввели санкції проти Росії. Зокрема Вашингтон вирішив вислати зі Штатів 10 російських дипломатів. У Білому домі заявили, що серед них є представники спецслужб Росії.
- У відповідь Москва порекомендувала послу США та ще 10 дипломатам покинути Росію. У Кремлі кажуть, що американцям слід поїхати додому "для консультацій".
- Згодом Кремль заборонив в'їзд для 6 високопоставлених чиновників США. Їх звинуватили у нібито "реалізації антиросійського курсу".
- Услід за американською Адміністрацією вислати російських дипломатів вирішила Польща. Рішення аргументували порушенням дипломатичного статусу та здійсненням діяльності, яка шкодить Варшаві.