Москва вручила ноту протесту американському посольству
Джерело:ТАСС
МЗС Росії надіслало ноту протесту посольству США у Москві. В документі Кремль погрожує небезпечними наслідками через нібито провокації біля російських кордонів.
Провокаціями у Росії називають нібито військову активність США і країн НАТО по периметру російських кордонів. У Кремлі бояться, що польотами бойової авіації і небезпечними маневрами кораблів ВМС, охорону їхніх рубежів наче перевіряють на міцність.
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Погрози Росії
Речниця російського МЗС Марія Захарова пригрозила, що у Росії є право реагувати на такі дії. Вона переконана, що польоти американських військових літаків та союзників США по альянсу нібито здійснюються без радіозв'язку, планів польоту та без диспетчерського дозволу.
У Росії лякають серйозними ризиками для безпеки польотів цивільних повітряних суден.
В іншому випадку для запобігання і усунення загроз, що виникають, будуть задіяні всі наявні в нашому розпорядженні засоби,
– сказала вона.
Відносини США і Росії
- У Кремлі заявляли, що працівники американського посольства, які перебувають у Росії понад 3 роки, повинні покинути країну. Таке рішення Москва схвалила нібито у відповідь на аналогічне Вашингтону. Вже 31 січня 2022 року американських дипломатів відправлять з Москви додому.
- 7 грудня Джо Байден і Володимир Путін провели переговори у форматі захищеного відеозв'язку. У Кремлі запевняли, що президенти США та Росії домовилися про ще одну розмову.
- США можуть накласти нові жорсткі санкції проти Росії, якщо та вирішить напасти на Україну. Крім відключення від Swift, розглядають навіть обмеження конвертації рубля у долар та інші валюти.
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