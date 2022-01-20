Москва знову каже про нарощення сил НАТО біля кордонів: погрожують посиленням ОДКБ

Москва знову заявляє про нарощення сил Північноатлантичного альянсу біля спільних кордонів. Кажуть, мовляв, Росія та Білорусь змушені реагувати. Пригрозили навіть ОДКБ.

Представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що нібито Польща, Литва та Україна нарощують військову присутність уздовж кордонів.

До речі Росія влаштувала істерику через військову допомогу Україні від Великої Британії

Кремль звинувачує Україну в стягуванні техніки

Захарова повторює, мовляв, це Польща, Литва та Україна демонстративно стягують до кордону озброєних силовиків, техніку, будують інфраструктуру.

Водночас Росія та Білорусь буцімто у відповідь проводять спільні навчання та патрулювання повітряного простору.

Пригрозили ОДКБ

Захарова стверджує, що роль Організації договору про колективну безпеку в регіоні зростатиме.

Вона каже, що ОДКБ дедалі більше зміцнюється як ключова структура забезпечення безпеки та стабільності в регіоні відповідальності.

Насправді війська стягує Росія

У жовтні американські ЗМІ писали, що Москва стягує війська до кордону України. Наприкінці 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що мовиться про 122 тисячі російських військових.

Українська розвідка застерігала, що агресор може напасти на нашу державу у січні – лютому 2022.

У січні Росія почала стягувати війська до Білорусі. Перші підрозділи прибули туди 18 січня. У лютому Москва та Мінськ хочуть проводити спільні військові навчання.

У Держдепі США занепокоїлись, що Росія може напасти на Україну з боку Білорусі. Кремль як завжди все заперечує.

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