У Москві вночі чоловік кинув коктейль Молотова у мавзолей Леніна
У Москві вночі 18 липня стався цікавий інцидент. Так, чоловік намагався підпалити мавзолей Леніна.
Він кинув у будівлю пляшку з горючою сумішшю. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу У Росії ще один військкомат закидали коктейлями Молотова
У Москві чоловік кинув коктейль Молотова у мавзолей Леніна
Як стало відомо, вночі невідомий взяв із собою пляшку з горючою сумішшю і пішов на Червону площу. Коктейль Молотова влучив в огорожу, але спалаху не було.
Чоловік чинив опір поліцейським під час затримання. Зазначається, що він перебував у неадекватному стані.
У підсумку палія затримали. Тепер усі обставини з’ясовують.
Згодом росЗМІ зазначили, що підпалити мавзолей Леніна намагався житель Чити. Палієм виявився 37-річний Костянтин Стачуков.
За даними деяких пропагандистських телеграм-каналів, чоловік прийшов на Червону площу і кинув пляшку із запальною сумішшю у бік мавзолею. Пляшка розбилася об бруківку і спалахнула.
Чоловіка затримали співробітники МВС на місці події. Наразі на нього було порушено адміністративну справу за статтею "непідкорення законній вимогі співробітника поліції" і сьогодні його доставлять до суду.
Інші подібні інциденти у Росії
- Нагадаємо, раніше у Волгоградській області люди кинули коктейль Молотова у військкомат. Це вже не перший такий випадок в Росії. Інцидент стався в російському місті Череповець. Двоє хлопців кинули горючу суміш у вікна будівлі.
- Згодом мішенню для коктейлю Молотова стала будівля управління ФСБ Краснодарського краю. Чи вдалося затримати росіянина, в якому зненацька прокинулася вільна людина, і чи є внаслідок інциденту постраждалі – невідомо.
- Також у Москві горіла приймальня Дмитра Мєдвєдєва. Будівлю підпалив невідомий. Зауважимо, що центральна приймальня голови кремлівської партії "Єдина Росія" Дмитра Медведєва розташована у центрі Москви, на Кутузовському проспекті.
- Окрім цього, невідомий чоловік підпалив будівлю Тольяттінської адміністрації. Пожежа поширилася всього на 10 квадратних метрів, її вдалося швидко ліквідувати. Згодом стало відомо ще й про пожежу у Нижньому Новгороді – там загорівся призовний пункт. ЗМІ повідомляли, що на місці пожежі знайшли уламки скляної пляшки. Ще один військкомат підпалили у Ломоносівському районі під Санкт-Петербургом.