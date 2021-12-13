У Москві мали надію, що Зеленський буде більш гнучким, – експосол

У Росії, ймовірно, спочатку сподівались, що український президент Володимир Зеленський буде більш "гнучким". Мовляв, що з ним вийде "домовитись".

У Москві думали, що із Зеленським буде легше, ніж з Порошенком. Про це розповів Майкл Макфол – посол США в Росії до 2014 року, помічник 44 президента США Барака Обами.

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Мені здається, що у Москві на початку мали надію, що президент Зеленський буде більш гнучким і з ним можливо буде працювати,

– сказав Макфол.

Посадовець додав, що про це говорили російські еліти одразу після виборів. Однак надія виявилася оманливою. Макфол додав, що дії Зеленського демонструють, що він не буде маріонеткою Росії.

Обговорювати Україну без України – неправильно

Під час наростання російських військ біля кордону з Україною, Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу . Путін цинічно відповів, що Зеленському варто говорити з бойовиками. Кремлівський лідер відповів , що готовий у коли-небудь прийняти українського лідера у Москві, але про війну говорити не хоче.

Макфол також прокоментував момент, коли президент США Дж Байден поговорив з російським колегою Володимиром Путіним, а Зеленському подзвонив лише через 2 дні.

На думку дипломата, це зовсім неправильно. Йому не подобається будь-яке обговорення суверенітету України "без українців у кімнаті".

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