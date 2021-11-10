"Москві надіслали сигнал": Україна й США підписали хартію про безпеку та євроінтеграцію

Дмитро Кулеба 10 листопада повідомив, що Україна й США підписали хартію про безпеку та євроінтеграцію. У поєднанні з відновленням Комісії стратегічного партнерства це виводить відносини України та Штатів на новий рівень.

Глава Міністерства закордонних справ України Кулеба зауважив, що домовленості Володимира Зеленського та Джо Байдена відіграли важливу роль у розвитку та зміцненні стратегічного партнерства України та США. Штати підтримують Україну у питанні протидії російській агресії.

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Кулеба наголосив: українська сторона вдячна американським партнерам за готовність надалі розширювати безпекову та оборонну взаємодію з Україною.

Найкращий спосіб стримати агресивну Росію – це дати Кремлю зрозуміти, що Україна сильна та має сильних союзників, які не залишать її сам на сам з агресором. Саме такий сигнал ми надіслали сьогодні Москві,

– заявив міністр.

Глава МЗС також зауважив, що російська агресія закінчиться, коли місце України як невід'ємної частини Заходу буде інституалізоване та не буде піддаватися сумніву. Підписання хартії – важливий крок назустріч цьому.

Кулеба наголосив: хартію підписали дуже вчасно. Це відбулося на тлі агресивних дій Росії поряд з українським кордоном – у Білорусі.

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