Російські окупанти відреагували на Стратегію деокупації Криму

Кабінет міністрів 29 вересня затвердив план заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції Криму і Севастополя. Через схвалення документа в російських окупантів сталася справжня істерика.

Сергій Аксьонов зробив безглузду заяву про відволікання уваги українського народу від "насущних проблем". Однак на цьому його вражений маразмом мозок не зупинився.

Читайте також Зеленський у Нью-Йорку обговорив з Ердоганом проблеми Криму

Окупант істерив через організацію Україною Кримської платформи. Російські найманці розуміють, що приїзд 46 цивілізованих країн на саміт – потужний сигнал у поверненні півострова.

Стратегія деокупації Криму: що відомо

Рада нацбезпеки 11 березня 2021 затвердила Стратегію деокупації Криму.

Президент Володимир Зеленський підписав цей документ 24 березня 2021;

Уряд 29 вересня 2021 схвалив заходи з реалізації повернення півострова.

Кримська платформа: коротко

Установчий саміт Кримської платформи відбувся у Києві 23 серпня.

Участь у заході взяли представники 46 держав та міжнародних організацій.

Кожна країна Європейського Союзу та НАТО матиме представника у міністерстві

закордонних справ, який займатиметься питанням Криму.

закордонних справ, який займатиметься питанням Криму. Окрім цього, у Києві 23 серпня відкрили офіс Кримської платформи.

Стратегію деокупації Криму – документ, який стане дорожньою картою для повернення тимчасово окупованого Росією півострова.