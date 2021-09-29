Російські окупанти відреагували на Стратегію деокупації Криму
29 вересня 2021 , 18:17Читать новость на русском
Джерело:Сергій Аксьонов у фейсбуці
Кабінет міністрів 29 вересня затвердив план заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції Криму і Севастополя. Через схвалення документа в російських окупантів сталася справжня істерика.
Сергій Аксьонов зробив безглузду заяву про відволікання уваги українського народу від "насущних проблем". Однак на цьому його вражений маразмом мозок не зупинився.
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Окупант істерив через організацію Україною Кримської платформи. Російські найманці розуміють, що приїзд 46 цивілізованих країн на саміт – потужний сигнал у поверненні півострова.
Стратегія деокупації Криму: що відомо
- Рада нацбезпеки 11 березня 2021 затвердила Стратегію деокупації Криму.
- Президент Володимир Зеленський підписав цей документ 24 березня 2021;
- Уряд 29 вересня 2021 схвалив заходи з реалізації повернення півострова.
Кримська платформа: коротко
- Установчий саміт Кримської платформи відбувся у Києві 23 серпня.
- Участь у заході взяли представники 46 держав та міжнародних організацій.
- Кожна країна Європейського Союзу та НАТО матиме представника у міністерстві
закордонних справ, який займатиметься питанням Криму.
- Окрім цього, у Києві 23 серпня відкрили офіс Кримської платформи.