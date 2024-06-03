"Пора додому": у Москві страйкували родичі мобілізованих
Джерело:NEXTA
У Москві дружини та матері мобілізованих вийшли на пікет до міністерства оборони Росії. Там вони на колінах благали повернути своїх чоловіків та синів додому.
Росіянки вимагають зустрічі з міністром оборони Андрєєм Бєлоусовим. Очолювати мініоборони країни-агресорки він почав у травні 2024 року.
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Дружини окупантів сподівалися, що їх почують
Родички мобілізованих стояли з плакатами, де просили "повернути тата додому", "встановити терміни служби бійців СВО" і казали, що "мобілізованим пора додому". Родички російських вбивць хочуть, що новий міністр оборони "почав розв'язувати їхню проблему".
Ми хочемо, щоб новий міністр нас почув, щоб він із нами зустрівся і вже почав розв'язувати нашу проблему,
– заявила одна з учасниць пікету.
Характерно, що росіянки хочуть лише демобілізації чоловіків, і жодна з них не вимагала, щоб припинення російської агресії в Україні.
Біля будівлі російського міноборони чергували правоохоронці, а поруч із пікетувальниками стояли автозаки. До жінок одразу після початку страйку підійшли поліцейські і вимагали розійтися, а потім – перевіряли документи.
Згодом, як повідомила російська служба BBC, до них вийшов представник міністерства. Сам Бєлоусов перед мітингарями не з'явився.
"Після цього не треба називати себе громадянами Росії", – сказав представник путінського відомства жінкам. Додамо, що їхній рух у п'ятницю, 31 травня, російський мін'юст оголосив "іноагентом".
У Росії страйкували родичі мобілізованих окупантів / Фото NEXTA
Мобілізація в Росії: останні новини
- Диктатор Путін хоче збільшити російську армію в Україні, аби відкрити ще один фронт. Для цього він хоче зібрати додатково 300 – 400 тисяч військових. Це спробують реалізувати в Росії до кінця 2024 року. А частина росіян, які застрягли по вуха у боргах або ж просто живуть у регіонах, де нема роботи, й самі зголошуватимуться воювати.
- Газета Financial Times заявила, що проведення мобілізації в Росії до кінця 2024 року або початку 2025 року стане неминучою. При чому ексміністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов розповів, що в Росії наразі є шалений дефіцит людей для різних професій. Це і так руйнує економіку, а у випадку оголошення мобілізації росіяни будуть просто тікати.
- Але не тільки росіяни підпадають під російську мобілізацію. Російське керівництво активно проводить мобілізацію на окупованих українських територіях, зокрема, у Маріуполі та Бердянську. Наразі українці намагаються не їздити на українських номерних знаках, щоб хоч якось вберегтися від російської мобілізації.