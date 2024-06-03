"Пора додому": у Москві страйкували родичі мобілізованих

У Москві дружини та матері мобілізованих вийшли на пікет до міністерства оборони Росії. Там вони на колінах благали повернути своїх чоловіків та синів додому.

Росіянки вимагають зустрічі з міністром оборони Андрєєм Бєлоусовим. Очолювати мініоборони країни-агресорки він почав у травні 2024 року.

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Дружини окупантів сподівалися, що їх почують

Родички мобілізованих стояли з плакатами, де просили "повернути тата додому", "встановити терміни служби бійців СВО" і казали, що "мобілізованим пора додому". Родички російських вбивць хочуть, що новий міністр оборони "почав розв'язувати їхню проблему".

Ми хочемо, щоб новий міністр нас почув, щоб він із нами зустрівся і вже почав розв'язувати нашу проблему,

– заявила одна з учасниць пікету.

Характерно, що росіянки хочуть лише демобілізації чоловіків, і жодна з них не вимагала, щоб припинення російської агресії в Україні.

Біля будівлі російського міноборони чергували правоохоронці, а поруч із пікетувальниками стояли автозаки. До жінок одразу після початку страйку підійшли поліцейські і вимагали розійтися, а потім – перевіряли документи.

Згодом, як повідомила російська служба BBC, до них вийшов представник міністерства. Сам Бєлоусов перед мітингарями не з'явився.

"Після цього не треба називати себе громадянами Росії", – сказав представник путінського відомства жінкам. Додамо, що їхній рух у п'ятницю, 31 травня, російський мін'юст оголосив "іноагентом".

У Росії страйкували родичі мобілізованих окупантів / Фото NEXTA

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