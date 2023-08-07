Бійтеся відплати: хакери зламали реєстр нерухомості Москви

Проукраїнські хакери зламали реєстр нерухомості російської столиці. Усі його дані передані Силам Оборони України.

Вночі 7 серпня реєстр нерухомості російської столиці спіткала доля крейсера "Москва" – він "пішов на дно". Сайт виявився зламаним. Хакери, які стоять за зламом, нагадали жителям Москви, що їх чекає неминуча відплата за розв’язану в Україні війну. Цією інформацією поділилося російське опозиційне інтернет-видання "Важные истории", пише 24 Канал.

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Реєстру нерухомості Москви більше не існує

Проукраїнські хакери зламали сайт МосміськБТІ, а також знищили його інфраструктуру та базу данних.

: Московське міське бюро технічної інвентаризації – це державний орган, в якому зберігається інформація про будівлі та нерухомість міста, зокрема, технічні паспорти.

Зазначається, що за зламом може стояти угруповання "sudo rm-RF". Колись воно вже робило подібні речі, зокрема здійснило атаку на так званий російський аналог Youtube – Rutube. Це сталося у травні 2022 року. Тоді Rutube не працював дві доби.

Москвичів чекає відплата

На зламаному сайті хакери залишили для москвичів повідомлення з натяком. Вони попередили, що отримали доступ до даних про всіх жителів Москви, зокрема, чиновників, політиків, військових та представників спецслужб, які володіють нерухомістю у столиці та підтримують війну.

Ба більше, всі дані про них опинилися в руках українських Сил Оборони.

Ми знаємо всіх! Ми знаємо все! Вороги будуть знайдені та знищені! Бійтеся справедливої відплати!

– попереджають хакери.

Зламаний сайт реєстру нерухомості Москви/ Фото mosgorbti.ru

Москвичів втішають: "нічого не сталося"

Втім, у Росії, як завжди все заперечують і закликають росіян не хвилюватися, мовляв, все відремонтуємо, все відновимо.

Сам МосміськБТІ переконує, що витоку даних жителів російської столиці не сталося, і вони начебто у безпеці.

Там заспокоюють, що постраждав лише сам сайт, а ось дані росіян були надійно захищені. Більше того, самовпевнено обіцяють якнайшвидше відновити роботу сайту.

Хакери неодноразово атакують Росію після війни