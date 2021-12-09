Моторошна автотроща на Тернопільщині: померли 2 з 9 травмованих

Поблизу Лозової ввечері 8 грудня зіткнулись рейсовий автобус та легковик. Двоє людей з постраждалих померли в лікарні.

Вранці 9 грудня не стало двох потерпілих у страшній аварії. Про це повідомила пресофіцер Головного управління ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа.

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За життя ще 7 травмованих борються лікарі

Зранку нам зателефонували з лікарні і сказали, що двоє людей, яких напередодні деблокували з понівечених в аварії автомобілів і доставили у медичний заклад, померли,

– зазначила Крупа.

У лікарні перебувають ще 7 травмованих у жахливій ДТП. За їхнє життя та здоров'я продовжують боротись лікарі.

В аварію потрапила маршрутка, що їхала до Кременця

Фатальне зіткнення сталось ввечері біля села Лозова. Не розминулись маршрутка, що їхала з Тернополя до Кременця, з Volkswagen Passat. До лікарні одразу доправили 9 потерпілих. Серед них – і водій маршрутки.

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Коротко про жахливі аварії на Тернопільщині:

Наприкінці жовтня на Тернопільщині у ДТП загинули 2 людини. Водій автомобіля Mitsubishi Galant не впорався з керуванням та вилетів в кювет.

На трасі Тернопіль – Рава-Руська мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, 22-річній дівчині відірвало руку.

30 серпня біля АЗС зіткнулись автомобіль та мотоцикл. Загинув 19-річний юнак.

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