Моторошний торнадо пронісся по пляжу Росії та розлякав туристів: відео

Під Челябінськом у Росії по пляжу пронісся потужний торнадо. Його помітили відпочивальники біля озера Лісне.

Стихія спочатку закрутила пісок та пил, а потім і дещо більші предмети. У телеграм-каналах опублікували відео.

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Як реагували люди на пляжі

Відпочивальники трішки перелякались. Дехто почав збирати речі, а дехто навпаки дивився на стихію, ніби бачить торнадо щодня. Загалом паніки не було.

Про постраждалих від стихії нічого невідомо.



Торнадо під Челябінськом / Фото magcity74

Торнадо у світі: останні новини

Чехію 24 червня спіткало стихійне лихо. У країні пронісся потужний торнадо. У результаті він зруйнував багато будинків, потрощив автомобілі. Найгірше, що були жертви серед людей. Крім того, понад 150 осіб постраждали. Метеорологи навіть припускали, що це міг бути найсильніший торнадо в історії Чехії.

На китайську провінцію Шаньдун у липні теж налетіли торнадо. Очевидці повідомляли про щонайменше 10 стрімких вихорів, що йшли один за одним. Вони пошкодили авто та будинки.

Наприкінці липня від торнадо постраждали і США. Стихія охопила містечко Бенсейлем Тауншип в Пенсільванії. Унаслідок цього зазнали травм 5 людей, а 8 тисяч осель залишились без електрики.