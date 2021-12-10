Мови не було, – Зеленський про залучення до переговорів бойовиків

Володимир Зеленський заявив, що Джо Байден не пропонував йому залучити до переговорів щодо Донбасу бойовиків. Україна не розглядає таку можливість.

Макрон проти переговорів з бойовиками

Під час телефонної розмови Джо Байден та Володимир Зеленський не обговорювали можливість участі проросійських бойовиків у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це український президент сказав в інтерв'ю.

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Про це в принципі мова не йшла. Але якщо взяти думку Еммануеля Макрона, то він постійно каже, що треба зробити все, аби Україна не лишилася сам на сам із сепаратистами. Тобто це те, чого хоче Росія,

– пояснив Зеленський.

Росія каже, щоб Україна говорила з бойовиками

Влада Росії вже тривалий час блокує переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У Кремлі традиційно кажуть, що не є стороною конфлікту й закликають Київ говорити з бойовиками.

Нещодавно речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова навіть звернулася до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням, аби той "вплинув на Київ". Мовляв, щоб змусив говорити з бойовиками.

Зауважимо, що Україна не може залучати бойовиків до переговорів, адже тоді це означатиме визнання окупації Донбасу.

Москва стягує війська до кордону України

Біля кордонів України дислокуються понад 94 тисячі російських військових.

Вони можуть піти у наступ в січні 2022 року. Утім зауважимо, що це лише можливий розвиток ситуації.

Джо Байден запевнив Володимира Путіна, що буде різко реагувати, якщо той нападе на Україну.

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