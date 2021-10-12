Моя відставка відбулася з порушеннями регламенту, – Разумков
Джерело:"Свобода слова" на ICTV
Вже ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков звинуватив нардепів у порушенні регламенту під час його відставки. За його словами, більшість народних обранців знали, що порушили закон.
Як підкреслив колишній спікер, його колеги про це знають, але кажуть неправду просто в очі.
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Він пояснив, що у "Слуги народу" не вистачило голосів за його відставку, тому довелося домовлятися з іншими фракціями.
Я розумію, що деякі мої колеги вважають, що закон – це я. Але це не так, закон для всіх. Ви можете його читати так, як вам зручно, але він написаний чітко,
– сказав Разумков.
Зауважимо, що раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко казав, що нардепам вдалося зібрати аж 190 підписів за відставку Разумкова. Загалом же це рішення підтримали 284 нардепи, з яких – 215 "слуг".
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Відсторонення Разумкова: головне
- Офіційна процедура відкликання Разумкова з посади спікера стартувала 4 жовтня. Вже 5 жовтня його відсторонили від ведення засідань на 2 дні.
- На позачерговому засіданні 7 жовтня парламентарі проголосували за відставку Разумкова з посади голови Ради. У "Слузі народу", заявили, що він відступив від загальних принципів і більше не є членом команди.
- Сам вже ексголова Ради у своїй промові нагадав про передвиборчі обіцянки та подякував за 2 роки роботи. Він додав, що його принципи не змінилися. Наостанок Разумков закликав усіх залишатися людьми.
- Натомість новим головою Верховної Ради замість Разумкова став Руслан Стефанчук.