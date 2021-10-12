Моя відставка відбулася з порушеннями регламенту, – Разумков

Вже ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков звинуватив нардепів у порушенні регламенту під час його відставки. За його словами, більшість народних обранців знали, що порушили закон.

Як підкреслив колишній спікер, його колеги про це знають, але кажуть неправду просто в очі.

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Він пояснив, що у "Слуги народу" не вистачило голосів за його відставку, тому довелося домовлятися з іншими фракціями.

Я розумію, що деякі мої колеги вважають, що закон – це я. Але це не так, закон для всіх. Ви можете його читати так, як вам зручно, але він написаний чітко,

– сказав Разумков.

Ексспікер парламенту заявив, що порушення регламенту спостерігалися під час розгляду закону про олігархів.

Зауважимо, що раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко казав, що нардепам вдалося зібрати аж 190 підписів за відставку Разумкова. Загалом же це рішення підтримали 284 нардепи, з яких – 215 "слуг".

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