Може бути результативною, – Зеленський хоче особисто зустрітися з Путіним
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним. Ця зустріч, за словами українського лідера, потрібна не лише Україні, але й Росії.
Про це Зеленський заявив під час брифінгу у Трускавці за підсумками його зустрічі з членами парламентської фракції "Слуга народу".
Важливо Наприкінці цього або на початку наступного року, – ЗМІ про зустріч Зеленського і Путіна
Український лідер заявив, що готовий до зустрічі з Путіним тет-а-тет. Вона, на думку президента України, може принести "неочікуваний результат".
Якщо буде зустріч тет-а-тет, я думаю, там буде результат, тому що російському народу він теж потрібен,
– наголосив він.
Президент також висловив переконання, що російська сторона не зацікавлена в такій зустрічі, оскільки її результати можуть бути для неї непередбачуваними.
Україна готова до зустрічі у будь-якому форматі
Він підкреслив, що готовий до будь-якої зустрічі з Путіним, зокрема й у нормандському форматі. За словами Зеленського, зустріч з очільником Кремля "допоможе Україні в питанні вирішення трагедії на Донбасі та в питаннях Криму".
Ще раз підтверджую: ми готові до цієї зустрічі. Я вважаю, що це правильний крок. Я б хотів зустрітися з президентом Росії,
– сказав Зеленський.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Зеленський створить російському президенту "багато дискомфорту". Наразі у Кремлі не хочуть обговорювати Крим і Донбас. Водночас в Офісі Президента переконані, що розмова можлива за всіма темами.