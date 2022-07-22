Естонський дипломат прокоментував можливість розриву дипломатичних відносин з росією

Естонія підтримує Україну у боротьбі та водночас віддаляється від росії. Проте мова про остаточне розірвання дипломатичних відносин поки не ведеться.

Про це 24 каналу розповів посол Естонії в Україні (2016 – 2019) Герт Антсу. Він наголосив, що після 30 років (з розпаду СРСР – 24 канал) росія для Естонії вже далека країна, хоч Санкт-Петербург знаходиться на відстані близько 180 кілометрів.

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Проте, за його словами, наразі дискусії щодо розриву відносин з росією в Естонії немає.

Герт Антсу наголосив, що росія все таки сусід Естонії, хоч і поганий.

В нас є двосторонні питання, які ми маємо вирішувати і можемо для цього викликати посла росії кожного тижня. До прикладу, щоб передати протест за порушення повітряного простору або якщо в нас є проблеми з росією,

– пояснив він.

Колишній посол Естонії в Україні розповів, що в них є проблема з громадянами, які стоять на боці росії, а не Естонії чи України. Він зазначив, що питання, що з ними зробити, має вирішити суд.

"Якщо в нас є обвинувальний вирок суду, тоді ми можемо позбавити їх громадянства Естонії. Але якщо у цієї людини батьки-естонці, то цього вже зробити не можна", – запевнив Герт Антсу.

Герт Антсу розповів про стосунки Естонії та росії: відео



Як Естонія підтримує Україну