Естонський дипломат прокоментував можливість розриву дипломатичних відносин з росією
Естонія підтримує Україну у боротьбі та водночас віддаляється від росії. Проте мова про остаточне розірвання дипломатичних відносин поки не ведеться.
Про це 24 каналу розповів посол Естонії в Україні (2016 – 2019) Герт Антсу. Він наголосив, що після 30 років (з розпаду СРСР – 24 канал) росія для Естонії вже далека країна, хоч Санкт-Петербург знаходиться на відстані близько 180 кілометрів.
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Проте, за його словами, наразі дискусії щодо розриву відносин з росією в Естонії немає.
Герт Антсу наголосив, що росія все таки сусід Естонії, хоч і поганий.
В нас є двосторонні питання, які ми маємо вирішувати і можемо для цього викликати посла росії кожного тижня. До прикладу, щоб передати протест за порушення повітряного простору або якщо в нас є проблеми з росією,
– пояснив він.
Колишній посол Естонії в Україні розповів, що в них є проблема з громадянами, які стоять на боці росії, а не Естонії чи України. Він зазначив, що питання, що з ними зробити, має вирішити суд.
"Якщо в нас є обвинувальний вирок суду, тоді ми можемо позбавити їх громадянства Естонії. Але якщо у цієї людини батьки-естонці, то цього вже зробити не можна", – запевнив Герт Антсу.
Герт Антсу розповів про стосунки Естонії та росії: відео
Як Естонія підтримує Україну
- З моменту повномасштабного вторгнення росії на територію України Естонія надала багато допомоги нашим військам. У травні загальна сума переданого озброєння становила приблизно 230 мільйонів євро.
- Також парламент Естонії ухвалив внесення змін до Закону про громадянство. Наприклад, країна може позбавити естонського громадянства людей, які їдуть воювати в Україну на боці росії.
- Також нещодавно Естонія не дозволила росіянам в'їзд для змагань. Хоча організатори ралі допустили російський екіпаж.