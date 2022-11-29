"Смерть Макея – це попередження": чи може Кремль готувати замах на Лукашенка

Зі смертю очільника МЗС Білорусі Володимира Макея обірвалася остання ниточка комунікації Олександра Лукашенка з Заходом. Утім, можна лише гадати сталося це випадково чи Володимир Путін доклав зусиль.

Таку думку 24 каналу озвучив російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, вся російська пропагандистська машина ненавиділа Макея.

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Підтримував комунікацію з Заходом та Китаєм

Міністр закордонних справ Білорусі був найлояльнішим чиновником Лукашенка, його функцією була комунікація з Заходом. Ба більше, він підтримував відносини Лукашенка з Китаєм. Так, самопроголошений президент Білорусі прагнув підтримки територіальної цілісності своєї країни, як китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв Казахстану.

Для Москви він (Макей – 24 канал) був вкрай неприємною людиною. Московська пропагандистська машина з неприхованою зловтіхою зустріла його смерть,

– підкреслив російський публіцист.

На його думку, російський диктатор має відношення до смерті очільника білоруського МЗС. Тож наразі Путін, ймовірно, вважає, що так буде легше змусити Лукашенка взяти безпосередню участь у війні проти нашої держави. Однак це стане самогубним кроком для очільника Кремля.

Ліквідація Макея може бути реакцією на провал в Єревані

Піонтковський підкреслив, що останнім часом Путін дедалі частіше робить такі контрпродуктивні кроки як-от проведення мобілізації або анексія українських територій. До речі, часто це є реакцію на приниження, яких він зазнає.

Так, вищезазначені рішення були ухвалені після повернення російського диктатора з саміту в Самарканді, де він зазнав принижень від очільників країн-членів Шанхайської організації співробітництва.

Ліквідація Макея може бути реакцією на його (Путіна – 24 канал) провал в Єревані, де закінчила своє існування одна з останніх його так званих міжнародних організацій – ОДКБ, коли Пашинян демонстративно відмовився підписувати будь-які документи та закрив саміт,

– припустив російський публіцист.

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Смерть Макея – попередження Лукашенку

Він зазначив, що російський диктатор може "викрутити руки" та наказати Лукашенку залучити білорусів у війну проти України. Однак самопроголошений білоруський лідер не просто так ухилявся від цього весь час, оскільки розуміє, що армія Білорусі може повстати проти нього.

Водночас смерть очільника МЗС Білорусі – це ліквідація усіх виходів Лукашенка на Захід та Китай. На думку російського публіциста, немає сенсу в фізичній ліквідації самопроголошеного президента, оскільки він "слухняна іграшка" в руках Путіна.

Окрім того, факт смерті його найближчого співробітника – дуже серйозне попередження. Демонстрація того, що так можуть прибрати і його завтра,

– зазначив російський публіцист.

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