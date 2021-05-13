Політично – це великий удар, – Монастирський про ймовірну втечу Медведчука в Росію

Лідеру партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку вигідно залишатись в українському парламенті, з'являтись на телеканалах чи їздити регіонами України. Йому байдуже навіть на підозри у державній зраді, тому втікати в Росію, ймовірно, не буде.

Таку думку в ефірі програми "6/9" озвучив глава правоохоронного комітету Верховної Ради, депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський. Він сказав: "Навіть, якщо Медведчук втече. По-перше, політично – це величезний удар для нього".

Більше тут У Медведчука тільки зараз почались серйозні проблеми, – Монастирський

"Це слабодухість, ми вже бачили на прикладі одного недопрезидента, який вчинив це і втратив все. По-друге, якщо він втече, то буде вирок заочний. Поки він буде в Росії, а точніше поки Путін буде при владі в Росії, він буде певним чином захищений, але він не зможе виїхати в жодну країну світу з вироком українського суду. А коли зміниться влада в Росії, а вона зміниться, бо є певні межі часу перебування, багато тих, хто отримує вироки, перебуваючи в Росії, вони зрозуміють, що також їм прийдеться відповідати", – заявив Монастирський.

Політик вважає, що Медведчуку байдуже на зауваження правоохоронців, такої моделі поведінки він буде дотримуватись й надалі.

Не думаю, що Медведчук стане спусковим гачком для силових дій РФ, – Монастирський

"Якщо ще спостерігати за 2014 роком, коли він вийшов на передову сцену, пов'язану з війною на Сході, йому було добре, статки збільшувались, але війна в країні не ставала стабільнішою. Ми мали величезні втрати. Події, які мали, начебто, якщо так логічного розмірковувати, корелюватися – Медведчуку добре, то і тут в нас все мало заспокоюватись. Але цього не відбувалось. Тому, я думаю, що якихось таких прямолінійних зв'язків з цим не буде", – зазначив він.

Не думаю, що Медведчук це якийсь певний фактор, який буде спусковим гачком для військової операції,

– зауважив глава правоохоронного комітет.

Справа Медведчука: головне

Лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" та кума Володимира Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, розкраданні національних ресурів в Криму та порушенні законів і звичаїв веденні війни.

11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Медведчуку.

Сам кум Путіна заперечує всі звинувачення та каже, що готовий їхати в СІЗО, якщо повезуть.

13 травня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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