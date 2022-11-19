Прем'єр Польщі назвав єдиний спосіб втягнути його країну у війну

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вкотре прокоментував російську агресію на території України. Він наголосив, що Росія може у майбутньому може нести загрозу і для його країни.

Моравецький заявив, що єдиний спосіб втягнути Варшаву у війну Росії проти України – це відвернутися від України, "і тоді війна прийде до нас сама".

Читайте також Можлива ескалація між НАТО та Росією: чому Польща не зможе частково закрити небо України

Моравецький: Війна прийде до нас сама собою

Прем'єр-міністр Польщі пригадав падіння ракет у Пшеводові. Він наголосив, що всі ті хто ще має сумніви, повинні усвідомити: війна проти України є "цілком реальною загрозою і для Польщі".

На жаль, пожежа війни вперше охопила і нашу територію. Всупереч усьому це не перша подібна критична ситуація. Під час торішніх спроб мігрантів прорватися через польсько-білоруський кордон ми вже зазнавали серії гібридних атак і фейкових новин,

– сказав він.

Моравецький заявив, що якщо російську агресію не зупинити, то вона прийде і до Польщі. за його словами, пасивність буде для поляків самогубством.

"Сьогодні є лише один спосіб втягнути Польщу у війну, і цей шлях – відвернутися від України. Якщо ми не підтримаємо Україну, вона рано чи пізно потрапить у велику залежність від Росії. Війна прийде до нас сама собою. Путін не зупиниться, Кремль піде далі", – додав Моравецький.

Падіння ракет в Польщі: коротко

Нагадаємо, що 15 листопада російські окупанти завдали масований ракетний удар. Тоді ж у Пшеводові, що на кордоні з Україною, сталися вибухи. На жаль, загинули двоє людей.

17 листопада повідомили про перші результати розслідування цієї справи. Експерти стверджують, що, скоріш за все, нещасний випадок у Польщі був спровокований українською ракетою протиповітряної оборони, яка збилася зі шляху.

Президент Анджей Дуда 17 листопада особисто приїхав у Пшеводів. Він оглянув місце влучання ракет. До розслідування допустили українських експертів. В Офісі Президента зазначили, що готові надати усі дані.

Польські слідчі, які беруть участь в розслідуванні інциденту з падінням російської ракети в Пшеводуві, можуть приїхати до України.

Цікаво – Ступак розкритикував реакцію НАТО на падіння ракет в Польщі: дивіться відео