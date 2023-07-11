Жалюгідний вибір: чи може Путін замінити Шойгу та Герасимова і на кого

Міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та главу російського генштабу Валєрія Гєрасімова не зняли з посади, адже під тиском військового недозаколоту Євгенія Пригожина Путін не став би цього робити. Однак, російський диктатор все одно має позбутися від них.

Про це 24 Каналу заявив російський опозиціонер, юрист, блогер Марк Фейгін. Він зауважив, що немає, на кого їх замінювати.

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"Але на кого їх змінювати? Інші ж ще гірше. Що, Суровікін був "краще"?" – сказав Фейгін.

Сєргєй Суровікін вже командував так званою "спецоперацією". При його керуванні росіяни почали активно бомбити критичну інфраструктуру України. Також тоді окупанти залишили правий берег Дніпра. Ексзаступник міністра оборони Росії Міхаіл Мізінцев теж фактично очолював так звану "СВО" – весною 2022 року.

"І що? Міняти нема на кого. Теплінського, кажуть, будуть підіймати. Шансів приблизно так само. Теплінський, що, з Марсу прилетів?" – зауважив юрист.

Чи можуть поміняти Шойгу та Герасимова: дивіться відео

Шойгу та Герасимов програють

Пострадянські генерали застосовують радянську тактику та стратегію. У цьому вони й програють.

Найімовірніше, вони (Шойгу та Герасимов – 24 Канал) втрачають у значенні. Але повільніше, ніж це б хотілося їх опонентам,

– переконаний російський опозиціонер.

Марк Фейгін наголосив, що Шойгу та Герасимов програють у війні проти України. Вони не можуть стратегічно перемогти.

Путін може шукати заміну