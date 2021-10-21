Може, створить свою партію, – "слуга" пояснив, чому Буймістер виключили із фракції

21 жовтня 2021 , 21:16
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Джерело:

24 канал

Людмилу Буймістер виключили з фракції "Слуга народу". Адже її слова та вчинки дуже розходились з думками політичної сили.

Народна депутатка була зі всім незгодна. Про це в авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі зауважив "слуга народу" Олексій Устенко.

До теми Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"

Устенко: Це було логічне рішення

Він пояснив, що Буймістер на багатьох публічних виступах часто говорила речі, які абсолютно не збігались з думкою фракції і законами, які подавали колеги.

Може, вона свою партію створить,
– сказав Устенко.

За його словами, нардепка зі всім не погоджувалась. Тому було логічне рішення:

  • або щоб вона стала позафракційною;
  • або щоб знайшла себе в будь-якій іншій депутатській групі чи фракції, де їй буде комфортно і де вона зможе максимально втілювати свої законодавчі ініціативи.

"Але в будь-якому випадку, якщо в неї з партією розходяться думки, то логічно (виключити її – 24 канал)", – додав "слуга народу".

Чому Буймістер виключили з фракції

  • В жовтні з'явилась інформація, що Людмилу Буймістер виключать із фракції "Слуга народу".
  • Адже вона голосувала проти відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради та закону про олігархів.
  • У "Слузі народу" пояснювали, що відповідні рішення нардепки важко пояснити людям.
  • Сама ж Буймістер заявила, що у "слуг" було "негласне правило" про рішення фракції.
Автор: Анастасія Мигидюк