Зеленський заявив, що Трамп може зупинити Путіна: однак є нюанс

Володимир Зеленський переконаний, що Дональд Трамп дійсно може зупинити Путіна, адже очільник Кремля його боїться. Однак нюанс полягає в тому, що термін повноважень президента США обмежений.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента України американському подкастеру Лексу Фрідману.

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Чи може Дональд Трамп зупинити війну

Володимир Зеленський пояснив, що після закінчення строку повноважень Дональда Трампа Путін знову може прийти в Україну з війною.

Він (Трамп, – 24 Канал) може зупинити Путіна, бо Путін його боїться. Це факт. Але він президент демократичної країни, і його термін обмежений. Якщо, наприклад, він прийде на чотири роки, а на п'ятий Путін почне війну, то чи стане Трампу легше від того, що за його правління війни не було, але після нього Україну знищили?

– сказав глава держави.

Зеленський також наголосив, що Путін "не дурень", саме тому він може підготуватися та врахувати власні помилки: в Росії буде велика кількість зброї та численна армія.

І ви думаєте, що після такого приниження – 4 роки не було війни, він не добив нас – він повернеться і буде боротися тільки з нами? Він знищить все навколо. А якщо є ризик, що Трамп вийде із НАТО – Путін знищить Європу,

– підсумував президент України.

До слова, у новому інтерв'ю Зеленський також заявив, що перші переговори про закінчення війни будуть саме з Дональдом Трампом. За його словами, якщо президент США запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова з росіянами.