Чи може Україна насильно повернути військовозобов'язаних з-за кордону: відповідь Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов упевнений, що новий закон про мобілізацію буде справедливим. Про це він розповів в інтерв'ю інформаційному агентству Report.

Деякі категорії військовозобов'язаних, які мають відстрочку, можуть перетинати кордон. Але в них мають бути відповідні документи.

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Данілов висловився щодо повернення військовозобов'язаних з-за кордону

Ми розуміємо, що людина, яка перебуває на території іншої країни, також підпорядковується законам цієї країни. Ми хотіли б, щоб вони повернулися, але насильно це зробити не вийде. Якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, ми не зможемо втрутитися. Адже в кожній країні є свої закони щодо людей зі статусом біженця,

– сказав він.

Попри це, він упевнений у справедливості нового закону для тих, хто вступає до лав Збройних сил України.

За словами секретаря РНБО, необхідно внести певні корективи, щоб зробити процес мобілізації справедливішим. А збурення в суспільстві він пояснює тим, що люди ще не бачили остаточного варіанта документа.

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Мобілізація в Україні: останні новини