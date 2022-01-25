"Може вторгнутися будь-якої миті": в Білому домі впевнені в агресивних намірах Росії

Вашингтон вважає загрозу вторгнення Росії в Україну цілком реальною. Навіть попри численні дипломатичні зусилля щодо деескалації.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу. За її словами, неможливо передбачити, яке рішення ухвалить Володимир Путін.

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Водночас Псакі підкреслила, що США продовжують намагатися вирішити ситуацію за допомогою діалогу.

Ніхто не може проникнути у думки президента Путіна чи російського керівництва. Те, що ми бачили, – це ціла низка приготувань, зокрема 100 тисяч військових на кордоні,

– сказала вона.

Прессекретарка Білого дому додала, що Москва продовжує "агресивну риторику" та шукає привід для агресії.

"Ми бачимо зростання агресивних дій", – повідомила вона.

Також джерело CNN у Білому домі заявляло, що з минулого тижня не відбулося жодних змін на кордоні України, куди Москва стягує війська, "а це означає, що Росія може вторгнутися будь-якої миті".

Ситуація довкола України: останні новини

Джо Байден заявив, що може запровадити санкції проти Володимира Путіна. Зокрема це може трапитись, якщо Росія таки наважиться напасти на Україну.

До України прибула третя партія американської зброї. Цього разу наша держава отримала сучасне обладнання і боєприпаси.

У МЗС розповіли, що в Україні є 129 посольств, консульств та представництв міжнародних організацій. Станом на 25 січня лише 4 з них вирішили евакуювати своїх дипломатів.

Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців. Президент наголосив, що приводів для паніки немає і ситуація на кордоні контрольована нашими бійцями.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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