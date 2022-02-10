Можемо скористатись розпадом імперії, – Ярош про повернення окупованого Криму

Росія у 2014 році цинічно окупувала український Крим. Однак скориставшись ситуацією, коли "імперія" почне розпадатися, українці зможуть його повернути.

Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів командувач Української добровольчої армії та колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош. При цьому немає сумніву, що Україна поверне окуповані території Донеччини та Луганщини.

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За словами Яроша, з військового погляду, ситуація з Кримом є дещо складнішою, аніж з Донбасом.

Однак при цьому, скориставшись ситуацією, коли імперія почне розпадатися, я думаю, що ми повернемо (Крим – 24 канал). Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії та колишній лідер "Правого сектору"

Ярош додав, що саме на це й варто розраховувати та робити усе можливе, аби повернути українські території.

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"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео

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