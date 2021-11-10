Можемо виявитися бажаним гостем, – керівник ГУР Міноборони про шанси України на вступ до НАТО

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов оцінив шанси України на вступ до НАТО. За його словами, наша країна провела достатньо реформ для того, щоб стати частиною Альянсу.

За словами Буданова, зазвичай причиною відмови Україні у членстві в Альянсі була відсутність реформ та модернізації Збройних Сил. Однак за останні кілька років це вдалося виправити.

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Україна може допомогти НАТО

Енергетична криза у Європі та напружені стосунки Росії з ЄС та США, за словами Кирила Буданова, дозволяють керівництву НАТО тверезо оцінювати шанси України на членство в Альянсі. Крім того, на думку керівника розвідки, там розуміють важливість членства для нашої країни.

Буданов заявив, що зміни в Україні позитивно впливають на її імідж на міжнародній арені, а реформи дали свій результат. Тому навіть з невирішеними територіальними питаннями ми можемо отримати членство в НАТО.

Наша армія займає високі позиції в міжнародних рейтингах. І геополітичний порядок денний такий, що Україна може виявитися бажаним гостем навіть із низкою своїх невирішених питань, особливо територіального характеру,

– заявив Буданов.

Керівник ГУР Міноборони переконаний, що сьогодні важливішим є спільне реагування на проблеми ніж дотримання положень, які сформували у минулому столітті. У контексті російської агресії, НАТО не зможе впоратися без України.

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