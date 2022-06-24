Можемо запросто відбити Сєвєродонецьк, – Гайдай пояснив, чому цього не роблять

Збройні Сили України можуть відбити місто Сєвєродонецьк у Луганській області, яке намагаються захопити росіян. Однак питання в тому, якою ціною це зробити.

Ми однозначно повернемо всі території, – Гайдай

Про це заявив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він розповів, що українські воїни докладають титанічних зусиль, щоб одного разу Луганщина була повністю деокупована.

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За словами Гайдая, українська армія воює проти військ Росії, які переважають наші за чисельністю, попри те, що вже застарілі та не цінують власних солдатів.

Ми однозначно повернемо всі території. Я в цьому взагалі не сумніваюся,

– сказав Гайдай.

Глава Луганської ОВА зазначив, що Збройні Сили України десь мають успіхи на полі бою, а на деяких напрямках доводиться стримувати ворога та відходити на нові позиції. При цьому він наголосив, що ЗСУ завдають загарбникам колосальних втрат.

"Це все робиться для однієї цілі – для перемоги!", – сказав Гайдай.

Він додав, що українські військові можуть відбити Сєвєродонецьк за тиждень, "але, якою ціною і, яким буде ККД (коефіцієнт корисної дії – 24 канал)".

Очільник Луганської ОВА зазначив, що військове керівництво робить все правильно й не варто опускати руки, оскільки перемога може бути близько. Він закликав надалі допомагати українській армії.

Росіяни намагаються захопити Сєвєродонецьк

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