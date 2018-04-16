Можемо повторити: до Дня перемоги терористи хочуть випустити на волю тисячі зеків

У найважливіше для ватовоїнів свято керівництво окупантів планує нагородити вбивць, ґвалтівників та крадіїв умовною свободою. Тобто, вона буде справжньою, але із деякими нюансами. Ті, хто вийдуть з-за ґрат, відправляться на передову без права на повернення до мирного життя.

Днями ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник підписав наказ про створення так званої комісії з амністії. Справа у тому, що колишній СБУшник, що захопив владу у квазіутворенні, уявив себе царем Леонідом із трьома сотнями спартанців, адже кількість боєздатних російських частин та місцевих алкоголіків зменшується у геометричній прогресії.

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Нервується через такий стан речей не тільки Пасічник, а ще і його куратори та справжні лідери "ЛНР". Набирати нових воїнів потрібно терміново, як і відпустити тих, хто більше не хоче проливати кров заради примарної ідеї та маленьких зарплат. Останні постійно бухають та втікають додому. Деяких знаходять працівники місцевої філії НКВС та відправляють на підвали. Інші ж прориваються до Росії нелегально та приречені до взагалі невідомо якого існування, оскільки у всіх громадян РФ на Донбасі відібрали паспорти.

Через такий морально-психологічний стан особового складу окупанти були вимушені "спустити" до "парламентів" недореспублік "закон", який дозволяє приймати на службу людей із судимістю. Хіба їм мало було зеків у власних підрозділах.

У "документі", який підмахнув Пасічник, йдеться про те, що спеціальна комісія розглядатиме клопотання порушників закону про амністію. При цьому ні про які обмеження щодо злочинів, на які не розповсюджуються помилування, навіть мова не йде.



Указ на окупованій Росією Луганській території

Втім, відомо, що випускати на свободу українців, яких викрали та відправили на підвал для залякування патріотів, не збираються. Лише вбивць, ґвалтівників, мародерів та крадіїв. Перевагу надаватимуть колишнім найманцям РФ із бойовим досвідом. Згідно із "документом", кожний амністований має пройти соціальну адаптацію. А що це таке у "ЛНР"? Звісно ж, фронт. Зекам вже сказали писати прохання про помилування, у яких вони повинні відмітити, що готові "захищати республіку", якщо вийдуть на волю. А скільки людей віддадуть перевагу такій "свободі" сидінню у тюрмі без їжі та у жахливих умовах? Яка-ніяка, а воля.

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А вбивати багатьом з них не звикати, то ж вже з 9 травня чекайте на вулицях окупованих міст тисячі визволених зеків із георгіївськими стрічками та зброєю. Вони зможуть повторити все те, через що опинилися у тюрмах.