За яких умов в Україні можуть мобілізувати людину з інвалідінстю

В Україні триває мобілізація чоловіків віком від 25 до 60 років. Повістка може надходити всім громадянам цієї категорії, не залежно від того, чи є в людини відстрочка.

Деякі нюанси є також в процесі мобілізаційної роботи з людьми з інвалідністю. Вони звільняються від призову, але мають підтвердити свій статус. Про це пише 24 Канал.

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В Україні можуть мобілізувати людей з інвалідністю

Люди з інвалідністю мають право на відстрочку та не підлягають призову. Це стосується всіх трьох груп. Якщо в людини є посвідчення про інвалідність та висновок лікарів, то мобілізувати її не можуть. Також ця група чоловіків може виїжджати за кордон. Аби прикордонники випустили за межі України, потрібно пред’явити їм відповідне посвідчення.

Чоловік, який має інвалідність, може отримати повістку від ТЦК. Під час воєнного стану працівники центрів можуть перевірити документи чоловіка та за потреби відправити його на медогляд. Якщо громадянину з інвалідністю прийшла повістка, варто прийти в ТЦК та СП і заявити про наявність відстрочки. Тоді людина не отримає штраф за порушення правил військового обліку.

За новим законом є кілька випадків, коли людину з інвалідністю можуть мобілізувати.

Йдеться зокрема про такі випадки:

якщо громадянин не має відстрочки. За наявності підтвердженої інвалідності варто все одно прийти до ТЦК, аби оформити відстрочку. Якщо цього не зробити, ТЦК не знатиме про ваш статус та залишатиме вас на військовому обліку.

якщо інвалідність не підтвердили повторно. Тоді людину можуть мобілізувати на загальних підставах.

якщо чоловік підписав контракт і пішов на фронт добровільно.

Лише в цих випадках бронювання не діє і людина підлягає мобілізації.

Нагадаємо, цьогоріч згідно з законом відстрочка не надається студентам 25 років та старше, які не здобувають вищий рівень освіти. Також право на бронювання втрачають багатодітні батьки, які мають борги у виплаті аліментів. Також тепер до війська можуть призвати громадян, які доглядають за батьками з інвалідністю дружини.