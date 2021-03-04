Можлива нова атака на Капітолій: будівлю посиленно охороняють

4 березня 2021 , 17:33
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У США попередили про можливу нову атаку на Капітолій вже 4 березня. Її, ймовірно, планують прихильники експрезидента Дональда Трампа.

Джерело:

Служба безпеки Капітолію

У Штатах заявили, що отримали інформацію, що готують нову атаку, яку планує озброєна група.

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Що відомо про ймовірну атаку

  • Подробиці не уточнили через секретну інформацію. Додали, що нібито група переконувала тисячі людей приєднатись.
  • Водночас, як повідомляло BBC, новий наступ можуть організувати прихильники Трампа та конспірологічної теорії QAnon. Прихильники теорії змови вважають 4 березня "справжнім днем інавгурації", коли Трамп нібито мав би заступити на другий термін.
  • Washinston Post писав, що через загрозу штурму скасували засідання Палати представників.

Тому силовики посилили охорону будівлі Конгресу, навколо поставили металеве загородження.

Що відомо про минулу атаку на Капітолій

  • Прихильники Трампа 6 січня 2021 року увірвались до Капітолія, де засідав Конгрес.
  • Вони хотіли, щоб не оголосили офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден.
  • У результаті 5 людей загинули, багато – отримали поранення.
  • Засідання Конгресу перервали, однак потім Байдена таки оголосили президентом.


Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу