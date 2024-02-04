У Білому домі прокоментували ймовірну відставку Валерія Залужного
Джейк Салліван прокоментував ймовірну відставку Валерія Залужного. Він сказав, що США не мають втручатись у це питання.
Відповідну заяву радник президента США з національної безпеки зробив під час інтерв'ю CBS. Він також сказав, що саме Сполучені Штати сказали українцям.
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Що кажуть в США про ймовірну відставку Залужного
Журналістка запитала Джейка Саллівана про те, чи Україна поінформувала Білий дім про звільнення Головнокомандувача ЗСУ, і чи справді втрата цього високопоставленого генерала вплине на успіх війни.
У відповідь американський посадовець заявив, що кадрові рішення в українських Збройних Силах – це справа українського уряду.
Уряд США не повинен так чи інакше втручатися в це питання. Тому ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України й право президента України ухвалювати свої кадрові рішення. Ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні. Ми вказали на це безпосередньо українцям,
– заявив Салліван.
Варто зауважити, що він не сказав, чи Київ повідомив Білий дім про можливу відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Перед цим видання The Washington Post з посиланням на власні джерела заявило, що Джо Байдена вже поінформували про ймовірне звільнення Валерія Залужного.
Водночас співрозмовники видання заявили, що у Білому домі не виступили ні за, ні проти цього рішення, визнавши його суверенність.
За даними журналістів, у Вашингтоні мали можливість закликати Зеленського переглянути це рішення, проте вирішили цього не робити.
Коротко про ймовірну відставку Залужного
- 29 січня телеграм-канали та політики писали про ймовірне звільнення Валерія Залужного. Українська влада це рішення не коментувала.
- Однак видання The Washington Post написало, що у Києві ще не обрали заміну Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Відповідну інформацію журналісти повідомили з посиланням на високопосадовця з Міноборони.
- Також вони заявили, що нібито Залужному пропонували посаду посла, проте він не може звільнитися зі Збройних Сил України, поки в Україні діє воєнний стан.
- Окрім того, журналісти зауважили, що напруга у відносинах Залужного і Зеленського зросла через розбіжності щодо мобілізації.