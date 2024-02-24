В ISW пояснили заяву про вторгнення з Придністров'я: чи загрожує воно Україні

Інститут вивчення війни у новому звіті оцінив, наскільки імовірне вторгнення з Придністров'я в Україну. На думку аналітиків, тамтешній військовий контингент Росії є досить обмеженим.

Попередження про ескалацію в Придністров'ї лунають ще з січня. Багато хто побоюється, що росіяни розморозять конфлікт у цьому регіоні та спробують атакувати Україну ще й звідти.

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Що відбувається в Придністров'ї зараз

ISW не помітив жодних ознак того, що обмежене російське угруповання військ у Придністров'ї може спробувати провести наземну операцію, яка могла б загрожувати Україні. Інститут не вважає, що це угруповання здатне розпочати повноцінну наземну операцію проти України,

– написали там.

Утім, аналітики все ж пояснили свою заяву від 22 лютого. Вони назвали її попереджувальним прогнозом.

Тоді Інститут попередив: офіційні особи Придністров'я можуть закликати до проведення референдуму про приєднання до Росії і це підтримає російські гібридні операції, спрямовані на політичну і соціальну дестабілізацію Молдови.

"Попередження ISW відображає загрози для стабільності Молдови, а не військової ситуації в Україні", – пояснили там.

Що відомо про можливий напад з боку Придністров'я