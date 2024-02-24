В ISW пояснили заяву про вторгнення з Придністров'я: чи загрожує воно Україні

24 лютого 2024, 18:18
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Джерело:

ISW

Інститут вивчення війни у новому звіті оцінив, наскільки імовірне вторгнення з Придністров'я в Україну. На думку аналітиків, тамтешній військовий контингент Росії є досить обмеженим.

Попередження про ескалацію в Придністров'ї лунають ще з січня. Багато хто побоюється, що росіяни розморозять конфлікт у цьому регіоні та спробують атакувати Україну ще й звідти.

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Що відбувається в Придністров'ї зараз

ISW не помітив жодних ознак того, що обмежене російське угруповання військ у Придністров'ї може спробувати провести наземну операцію, яка могла б загрожувати Україні. Інститут не вважає, що це угруповання здатне розпочати повноцінну наземну операцію проти України,
– написали там.

Утім, аналітики все ж пояснили свою заяву від 22 лютого. Вони назвали її попереджувальним прогнозом.

Тоді Інститут попередив: офіційні особи Придністров'я можуть закликати до проведення референдуму про приєднання до Росії і це підтримає російські гібридні операції, спрямовані на політичну і соціальну дестабілізацію Молдови.

"Попередження ISW відображає загрози для стабільності Молдови, а не військової ситуації в Україні", – пояснили там.

Що відомо про можливий напад з боку Придністров'я

  • Припущення про загрозу базуються на активності придністровських сепаратистів. Ті збираються звернутися до Путіна 28 лютогоімовірно, для того, щоб приєднатися до Росії через економічний тиск з боку Кишинева.
  • 28 лютого збереться "з'їзд депутатів усіх рівнів". На ньому і можуть пролунати заяви забрати регіон під крило Москви. Звісно, Росії це буде вигідно, тож ситуація досить напружена.
  • У Кишиневі вже сказали, що Тирасполь має розуміти наслідки такого кроку.
  • Україна теж відреагувала на цю активність біля своїх кордонів. Наталія Гуменюк заявила, що кордон надійно захищений, а ситуацію розхитують радше в інфопросторі.
  • У ГУР не підтверджують інформацію про "звернення" до Путіна щодо приєднання "ПМР" до Росії.
  • У ЗМІ пишуть, що загострення в Придністров'ї може бути частиною внутрішньополітичного процесу в Молдові. Завдяки цьому придністровська "влада" чинить певний тиск на Кишинів, щоб захистити свої економічні інтереси.

Автор: Ірина Чеботнікова