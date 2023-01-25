Чи можливий новий наступ на Суми: Жданов дав прогноз

Багатьох хвилює питання нового ймовірного наступу росіян. Одним із напрямків може бути Сумський, але Генштаб прораховує і цей варіант.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Росія вчергове обстріляла Сумщину 23 січня.

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Сумський напрямок також укріплюється

Жданов зазначив, що сумчани не переймаються за себе, бо кажуть, що вони ворога відіб'ють, але хвилюються, щоб сусідні області не підвели. Звісно, Генштаб усі ці варіанти проробляє. Можна сумніватись, у Генштабу відпрацьовано декілька варіантів розвитку подій.

Щойно наша розвідка буде знати, що там почали накопичуватись техніка й озброєння, з'явилась тенденція до формування ударного угруповання, повірте, там і без того оборона накопичується в інженерному плані постійно, кордон укріплюється, а так ці процеси стануть ще потужніші,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що наші військові там постійно проводять навчання, відпрацьовують навички з відбиття ймовірного вторгнення ворога.

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Оборона має витримати будь-який рух ворога

За словами військового експерта, якщо почнеться будь-який рух ворога в сенсі початку формування ударних угруповань, то оборона буде зайнята й буде відбиватись. Питання, яке хвилює всіх, витримає вона чи ні. Ми сподіваємось, що вона витримає.

"Завдяки нашій підготовці й навченості наших військ. Ми сподіваємось, що наша оборона витримає, й ворог не зможе просунутись. Або ж зазнає величезних втрат, які будуть неспівставні для подальшого просування вглиб нашої країни", – наголосив Жданов.

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