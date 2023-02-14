Новий масований удар Росії: у Пентагоні оцінили загрози

У США наразі не бачать ознак того, що Росія готує свої літаки до масованої атаки проти України. Однак таку можливість країна-агресорка, безумовно, має.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Він наголосив, що Штати та партнери мають зробити все, аби Україна отримала якнайбільше засобів протиповітряної оборони.

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Остін зазначив, що США не бачать ознак, що Росія готується до нової масованої повітряної атаки, але РФ має значну кількість літаків на озброєнні і ще багато можливостей.

Ось чому ми наголосили, що нам потрібно зробити все можливе, щоб Україна отримала якнайбільше засобів протиповітряної оборони,

– сказав він.

Тим часом начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня капітан першого рангу Наталія Гуменюк констатувала, що ворог не відмовився від масованих атак. За словами Гуменюк, росіяни продовжують тримати два підводних ракетоносії, споряджені до 8-ми ракет.

"Це говорить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак. Вони можуть бути залучені, як до масованої або комбінованої ракетної атаки, так і до точкових ударів", – заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Вона додала, що пуски з підводних човнів ускладнені їх виявленням. Так, росіяни можуть тероризувати місцеве населення загрозою цих ударів.

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