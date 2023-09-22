Єдиний вихід з глухого кута: як еліти Росії можуть позбутися Путіна

Кремлівській диктатор Владімір Путін має необмежену владу у Росії, хоч і номінальну. Від бункерного діда дуже втомились еліти, бо розуміють, що він завів їх у глухий кут, з якого нема виходу.

Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, єдиний вихід для російських еліт – віддати Путіна в суд у Гаазі, який видав ордер на його арешт.

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Російські еліти мріють позбутися Путіна

Сергій Жирнов зазначив, що Путін – приречена людина. Всі переконались у цьому 23 – 24 червня під час бунту вагнерівців на чолі з Євгєнієм Пригожиним. Однак диктатор має таку владу, якій усі заздрять.

Від нього втомились насамперед еліти. Еліти зрозуміли, що Путін завів їх у глухий кут, з якого нема виходу. Єдиний вихід з глухого кута для цих еліт – це віддати Путіна в Гаагу та повісити на нього "усіх собак", сказати, що він у всьому винен,

– вважає він.

На думку ексагента КДБ, виходом з глухого кута для еліт може бути тільки або юридичне знищення Путіна, або фізичне. Кожен з них хоче це зробити, але водночас зберегти себе. Адже "нікому не хочеться опинитися у літаку Пригожина".

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