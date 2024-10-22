Можливий ракетний удар: Росія підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС

Попередньо, є зліт ворожих бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями ракет Х-101 і Х-555. Злетіли вони з аеродрому Оленья приблизно о 2:30 ночі та рухалися у бік пускових рубежів.

Наразі в небі перебувають від 2 до 3 Ту-95МС, також є інформація про 6 бортів. Зауважимо, що це поки неофіційні повідомлення – заяв від Повітряних сил щодо вильоту "тушок" не було.

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Що відомо про зліт ворожих Ту-95МС і яка ймовірність удару

Приблизно о 12 ночі моніторингові спільноти повідомили про активність голосової мережі російської стратегічної авіації на бойовій частоті. У таких випадках завжди є загроза бойового вильоту.

Після 2:30 ночі з'явилася інформація про зліт тушок. Здебільшого писали про вильоти з Оленьї. Однак також були повідомлення про підняття бортів у небо з авіабази "Дягілево". Крім того, монітори заявляли про ще один невстановлений борт.

Згодом моніторингові спільноти уточнили, що, скоріш за все, 3 Ту-95мс на Далекому Сході проводять тренування – вони злетіли з аеродрому Українка та виконують тренувальні польоти в межах Амурської області. Крім того, ще один Ту-95мс летить на південь. Імовірно, він проводить передислокацію.

Інших підтверджених бортів у повітрі немає. Також немає вильотів з аеродрому Енгельс.

Зверніть увагу! Окупанти – досить підступні та вже не раз били по Україні навіть тоді, коли начебто проводили тренування. То в разі повітряної тривоги йдіть в укриття та залишайтеся там до відбоїв.