У Росії наближається ситуація 1917 року, коли військові вбивали командирів, – Яковенко

У Росії зростає дедалі більше невдоволення політикою Путіна, зокрема серед військових. Навіть на російському телебаченні починають говорити про те, що Кремль програє війну в Україні.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко. За його словами, у багатьох росіян відкриваються очі на те, що насправді відбувається на фронті в Україні.

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Зокрема, цьому сприяє втрата росіянами Херсона. Щоправда, російські "ура-патріоти" навіть цьому знаходять виправдання. Мовляв, Росія поверне Херсон назад, для цього тільки потрібно мобілізувати більше людей.

Однак люди, які не випалили у себе залишки мізків, сумніваються у спроможностях російської мобілізації. Адже з мобілізацією у Росії нічого не виходить,

– зазначив опозиціонер.

"У Росії наближається ситуація 1917 року"

Політик додав, що всередині російської армії наростає напруження, яке виливається у конфлікти. Зокрема, мобілізовані навіть підіймають руку на своїх командирів.

У Росії наближається ситуація 1917 року, коли російські військові вилізли з окопів, повалили лінію фронту і почали вішати, розстрілювати й вбивати командирів. А матроси викидали офіцерів за борт. У російській історії це називається словом "смута",

– наголосив Яковенко.

Опозиціонер додав, що такі процеси вже неодноразово відбувалися в історії Росії та були рушієм революцій. За його словами, у ході таких бунтів центральна влада втрачає підтримку насамперед армії.

"А далі почнуться елементи громадянської війни, самозванство і поступовий, але дуже швидкий розвал Росії", – сказав політик.

Роль ЗСУ у ймовірному розвалі Росії

За його словами, важко сказати, коли саме станеться падіння російської влади. Однак те, що це відбудеться, залишається фактом. Причому певну роль у розвалі Росії зіграють українські військові.

Українська армія зараз наближає цей момент. По суті найголовніший суб'єкт на світовій історичній сцені, який діє, – це Збройні Сили України, – зазначив Яковенко.

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Проблеми у російській армії: коротко