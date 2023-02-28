Наша артилерія все контролює: чи вдасться росіянам узяти Бахмут в оточення

Ситуація довкола Бахмута залишається чи не найважчою на всьому фронті російсько-української війни. Ворог намагається прорвати оборону українських сил, щоб взяти місто в оточення.

Російські війська справді не покидають спроб оточення Бахмута, а на деяких ділянках їм вдається просуватися. Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст "Донбас.Реалії" Олександр Демченко.

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Загроза оточення Бахмута

Співрозмовник відзначив, що нещодавно росіяни зайшли в Ягідне, що на північному заході від Бахмута. Таким чином ворог намагається обходити місто-фортецю одразу з двох боків – з півдня й з півночі.

На півночі в них більші успіхи. Залишаються ще шляхи сполучення Бахмута з вільною частиною України, через які можна підвозити боєприпаси, продовольство й усе інше необхідне,

– розповідає Олександр Демченко.

У західних ЗМІ часто пишуть, що українським захисникам рано чи пізно доведеться залишити місто через загрозу можливої облоги. Втім, говорити про це ще надто рано.

"Наразі не можна стверджувати ні одного, ні іншого. Адже дуже важкою ціною дається загарбникам оточення. Не можна сказати, що воно завершиться успіхом", – акцентує журналіст.

Він пояснює, що наразі ворог зміг просунутися лише на тих ділянках, де йому це дозволяє місцевість. Натомість вже далі стоїть українська артилерія, яка може втримувати цю ділянку фронту.

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Українська артилерія контролює ситуацію

Журналіст "Радіо.Свобода" також розповів, що метою окупантів є захоплення населених пунктів Хромове та Іванівське (карту можна побачити у відео). Це дозволило б їм відрізати Бахмут від решти вільної України.

Саме ця ділянка дуже добре контролюється українською артилерією. Вона розташована на височині. Тому вони вже просунулися там, де могли, але далі вже не можуть, адже їх будуть бити в спину й фланги одночасно,

– пояснює Олександр Демченко.

Тому він наголошує, що нині точно не можна стверджувати, що спроби оточення Бахмута будуть успішними для росіян, враховуючи наявні в них сили й засоби, а також їхні методи ведення бойових дій.

"Бійці й кореспонденти, з якими вдалося поспілкуватися, розуміють, що Бахмут є дуже важливим – як з військової, так і політичної точки зору. На прикладі Соледара ми бачили, як росіяни використовують це у своїй пропаганді", – відзначив журналіст.

Вони просто знищують якийсь населений пункт вогневим валом, захоплюють його, а потім пропаганда демонструє взяття "дуже важливих стратегічних рубежів".

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