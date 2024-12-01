"Україна на це не піде": Зеленський відкинув ідею запрошення в НАТО без частини територій

Президент України Володимир Зеленський відкинув сценарій завершення війни, за якого до складу НАТО увійде лише частина території нашої держави.

Про це глава держави сказав 1 грудня під час зустрічі із новим керівництвом європейських інституцій, повідомляє 24 Канал. За словами президента, зараз у ЗМІ спостерігається "багато інсинуацій і спекуляцій" щодо того, якою могла б бути так звана "парасолька НАТО" для України.

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Який варіант запрошення в НАТО є реальним

Володмир Зеленський заявив, що в разі приєднання частини територій до НАТО, наша держава фактично визнала би, що решта територій "вже нібито й не є територією України".

Водночас він додав, що влада вважає цілком реальним варіант, коли Україна стає членом НАТО, однак під час війни на неї не поширюється дія 5 статті НАТО, згідно з якою уся організація відповідає на агресію проти одного з її членів.

Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій. Але як ми говорили, ми розуміємо, що 5 поправка не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризиків залучення їх у війну,

– наголосив президент України.

Він додав, що нині активно обговорюються нібито різні "формати" гарантування безпеки для України з боку НАТО. Однак наразі влада не отримувала відповідних офіційних пропозицій від Альянсу.

До слова, раніше Зеленський неодноразово заявляв, що очільника Кремля не влаштує жоден мир, за умовами якого Україна залишатиметься незалежною. Президент наголошував, що без НАТО Україна не матиме реального суверенітету, бо Путін рано чи пізно повернеться.