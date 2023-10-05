Можливо, був навідник: у МВС прокоментували удар по селу Гроза на Харківщині

СБУ встановлює громадян, які могли навести на цей об'єкт. З якої зброї поцілили по селу Гроза, поки невідомо.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону висловився щодо удару росіян по селу Гроза на Харківщині. 24 Канал оперативно збирає усю відому інформацію, тож стежте за новинами.

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Що відомо на цей час

Наразі на місці працюють 150 поліціянтів, 75 працівників ДСНС і 60 медиків. Жертв може побільшати, адже завали ще розбирають. Зараз під завалами можуть бути 5 – 7 осіб.

У селі Гроза всього 330 мешканців, із кожного двору було принаймні по людині на поминальному обіді. Таким чином, у кожній родині є загиблі або поранені.

Ще не ясно, чим саме вдарили росіяни по селу. Чи була це важка ракета, чи керована авіаракета, чи авіабомба, чи фугасна бомба – встановлять експерти. Також з'ясують, із чого випустили зброю – літака чи артилерії.

Відомо, що будівлі кафе і магазину повністю розбито, найбільше постраждали люди, які перебували на відстані 50 метрів від місця прильоту: їх посікло осколками, у них важкі поранення.

Чому підозрюють, що був навідник

За словами Ігоря Клименка, Служба безпеки України працює на місці влучання та встановлює громадян, які могли навести ворожий удар на кафе і магазин.

Удар був дуже точним, а будівля невеликою, тож є підозри, що був навідник, зазначив міністр внутрішніх справ.

Ця трагедія потребуватиме консолідації усіх сил, а Росія має відповісти за свій злочин, каже він.

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