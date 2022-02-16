Можна подякувати виродку з-за поребрика за єдність українців, – начштабу добровольців Ільницький
Сергій Ільницький запевнив, що добровольці готові захищати українську землю від ворога. Крім того, начальник штабу добровольчої армії подякував " виродку з-за поребрика за єдність українців".
Батальйони добровольців готові захищати Україну у випадку нової агресії зі сторони Росії. Відповідну заяву під час Марафону єдності зробив начальник штабу Української добровольчої армії Сергій Ільницький, повідомляє 24 канал.
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Добровольці готові боронити Україну
Ільницький заявив, що армія сильна, як ніколи. "Нас не треба єднати, ми з'єднані вже давно", – наголосив він. Та додав, що це – єднання війною, спільними перемогами та поразками.
Ми радіємо, коли нагороджують добровольців, волонтерів. Ми сумуємо, коли разом ховаємо наших побратимів та посестер. Ми готові, готові до всього,
– запевнив начштабу УДА.
Також Ільницький подякував "виродку з-за поребрика, який ще раз єднає Україну".
Війська Росії під українськими кордонами: коротко
- Західні ЗМІ, посилаючись на джерела в американській розвідці, відзначилися "прогнозами" про російську агресію. Вони заявляли, що Росія може напасти на Україну вночі 16 лютого.
- Тривожні прогнози не збулися. Натомість цього дня Україна вперше відзначає День єднання.
- Глава Міноборони Олексій Резніков зазначив, що біля українських кордонів нічого неочікуваного не сталося. Вранці 16 лютого там не зафіксували приводів для хвилювання.
- Росія показала, як начебто вивозить військову техніку з окупованого Криму. Володимир Зеленський зазначив, що радіти поки рано. Він пояснив: хоч ситуація й під контролем, але вагомих змін – не видно. Позиція західних партнерів така ж.
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