Це замовлення Путіна: чи наважиться Грузія передати Саакашвілі Україні

Днями колишній грузинський президент Міхеіл Саакашвілі приєднався онлайн до чергового судового засідання і шокував своїм станом. Чоловік дуже сильно схуд. На це відреагував Володимир Зеленський і вкотре закликав повернути Саакашвілі до України для подальшого лікування. Утім, такий сценарій малоймовірний.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він пояснив внутрішню політику, яка наразі відбувається в Грузії.

Дивіться також Як можна допомогти Саакашвілі: депутатка парламенту Грузії назвала одне з рішень

"Вони (влада Грузії – 24 Канал) сьогодні не віддадуть Саакашвілі, на жаль. Так вони, по-перше, підписують відповідні юридичні проблеми для себе на майбутнє. По-друге, Грузія та Угорщина сьогодні відмовляються дотримуватися єдиного європейського санкційного тиску на Росію", – сказав Подоляк.

Проросійський курс

Михайло Подоляк заявив, уряд Грузії зайняв проросійський курс і підтримує країну-агресорку як інформаційно, так і дипломатично. А от своє суспільство вони залякали "другим фронтом", який Росія може відкрити після України і нагадали події 2008 року.

"Ми пам'ятаємо це, тому вони абсолютно чітко говорять: ви мовчіть, давайте вдавати, що ми з вами проросійські і тому ми не матимемо проблем. Україну там знищують, але нас знищувати не будуть, якщо ми стоятимемо на колінах перед Росією і особисто перед Путіним", – пояснив внутрішні процеси в Грузії Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк про стан Саакашвілі та політику Грузії: дивитись ексклюзивне інтерв'ю

Замовлення Путіна

Зазначимо, Володимир Зеленський викликав посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі і запропонував йому повернутися на територію своєї держави для подальших консультацій. Утім, чи вплине він на ситуацію, якщо Саакашвілі – пряме замовлення Владіміра Путіна.

Це особистий ворог Путіна. Він його люто ненавидить. Він з ним хоче робити те, що роблять в Грузії. Так само він ненавидить всіх нас. Так, як вони поводяться із Саакашвілі – це ще не те, що вони (росіяни – 24 Канал) роблять на окупованих територіях. Там вони взагалі нещадно нищать українців. Тому це особисте замовлення Путіна і грузинський уряд, особливо цей персонаж на прізвище Кобахідзе це виконує,

– пояснив Подоляк.

Тому сподіватися на якісь дипломатичні рішення в історії із Саакашвілі наразі не варто.

Подальший сценарій

Трансформаційні процеси в Грузії можуть початися після розпаду Росії. Тоді суспільство може повернутися з питаннями щодо Саакашвілі.

"Чому важливий програш Росії? Тому що закінчиться ера анклавів, маріонеток, проросійських подібних суб'єктів, в тому числі і в Грузії. Тому нам конче необхідно довести цю війну до логічного завершення. Якщо ми хочемо зберегти хоча б ще одне життя. В даному випадку мовиться про Саакашвілі", – додав радник голови ОПУ.

Міхеіл Саакашвілі: останні новини