Можна сказати все, що завгодно, – в ОП відреагували на розслідування про вагнерівців

В Офісі Президента прокоментували розслідування Bellingcat про спецоперацію із затримання вагнерівців. Кажуть, неправильно, що роботу розвідки доводиться розбирати настільки відкрито.

Це специфічна діяльність, яка вимагає тиші і непублічності. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Важливо Bellingcat опублікував розслідування про спецоперацію з вагнерівцями

Розслідування – це просто слова, – Подоляк

За словами Подоляка, у розвідки є плани, більшість з яких ніколи не набуде розголосу. На політичному рівні такі плани можуть обговорювати тільки в загальних рисах.

Що ми бачимо зараз в тексті Bellingcat? Тільки слова кількох відставників, щодо яких самі розслідувачі спеціально вказують, що їм не вдалося незалежно верифікувати сказане. До цього насправді нічого додати. Бо якщо це просто слова – можна сказати все що завгодно,

– сказав радник.

Подоляк вважає, що затримання вагнерівців у Білорусі сталося внаслідок абсолютно зрозумілої механіки. Напередодні виборів в Білорусі значно посилили контррозвідувальний режим. Тому, продовжив політик, це було неминуче.

Процес перемир'я модерували окремо

Подоляк зазначив, що у той період справді тривали перемовини про тишу на Донбасі. Це було надважливим завданням для держави. Однак, за словами радника, це був окремий процес, який модерувався окремо від усіх процесів в розвідці та спецслужбах.

"Дійсно, Андрій Єрмак відповідав за переговори про тишу. Але пан Єрмак не відповідає за роботу розвідки і тим більше не керує будь-якими оперативними процесами", – резюмував Подоляк.

Що відомо про розслідування щодо вагнерівців

У липні 2020 року у Білорусі затримали 33 росіян, які причетні до ПВК "Вагнера". Білоруська влада підозрювала їх у підготовці заворушень перед виборами президента.

Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що літак з вагнерівцями мали посадити у Києві та затримати бойовиків, бо вони воювали за окупантів на Донбасі.

Однак спецоперацію нібито зірвали через витік з Офіс Президента.

У Bellingcat анонсували розслідування про цю тему, вже опублікували першу частину. Мовилось, що спецоперація була ретельно спланована та продумана. Інформацію про бойовиків збирали роками.

Заявили, що президент Володимир Зеленський знав про спецоперацію з 15 червня 2020 року. Він погодив ініціативу.

Розслідувачі стверджують, що Єрмак просив відтермінувати спецоперацію ще на тиждень, аби не зірвали підписання перемир'я на Донбасі. Спецслужби виступили проти. Щоправда, ймовірну операцію справді перенесли на 4 дні.