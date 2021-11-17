Можна сказати все, що завгодно, – в ОП відреагували на розслідування про вагнерівців
Джерело:24 канал
В Офісі Президента прокоментували розслідування Bellingcat про спецоперацію із затримання вагнерівців. Кажуть, неправильно, що роботу розвідки доводиться розбирати настільки відкрито.
Це специфічна діяльність, яка вимагає тиші і непублічності. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
Важливо Bellingcat опублікував розслідування про спецоперацію з вагнерівцями
Розслідування – це просто слова, – Подоляк
За словами Подоляка, у розвідки є плани, більшість з яких ніколи не набуде розголосу. На політичному рівні такі плани можуть обговорювати тільки в загальних рисах.
Що ми бачимо зараз в тексті Bellingcat? Тільки слова кількох відставників, щодо яких самі розслідувачі спеціально вказують, що їм не вдалося незалежно верифікувати сказане. До цього насправді нічого додати. Бо якщо це просто слова – можна сказати все що завгодно,
– сказав радник.
Подоляк вважає, що затримання вагнерівців у Білорусі сталося внаслідок абсолютно зрозумілої механіки. Напередодні виборів в Білорусі значно посилили контррозвідувальний режим. Тому, продовжив політик, це було неминуче.
Процес перемир'я модерували окремо
Подоляк зазначив, що у той період справді тривали перемовини про тишу на Донбасі. Це було надважливим завданням для держави. Однак, за словами радника, це був окремий процес, який модерувався окремо від усіх процесів в розвідці та спецслужбах.
"Дійсно, Андрій Єрмак відповідав за переговори про тишу. Але пан Єрмак не відповідає за роботу розвідки і тим більше не керує будь-якими оперативними процесами", – резюмував Подоляк.Зверніть увагу! Розслідувачі стверджують, що Єрмак просив відтермінувати спецоперацію ще на тиждень, аби не зірвали підписання перемир'я на Донбасі. Спецслужби виступили проти. Щоправда, ймовірну операцію справді перенесли на 4 дні.
Що відомо про розслідування щодо вагнерівців
- У липні 2020 року у Білорусі затримали 33 росіян, які причетні до ПВК "Вагнера". Білоруська влада підозрювала їх у підготовці заворушень перед виборами президента.
- Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що літак з вагнерівцями мали посадити у Києві та затримати бойовиків, бо вони воювали за окупантів на Донбасі.
- Однак спецоперацію нібито зірвали через витік з Офіс Президента.
- У Bellingcat анонсували розслідування про цю тему, вже опублікували першу частину. Мовилось, що спецоперація була ретельно спланована та продумана. Інформацію про бойовиків збирали роками.
- Заявили, що президент Володимир Зеленський знав про спецоперацію з 15 червня 2020 року. Він погодив ініціативу.