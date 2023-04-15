Мобілізація в Україні: за яких умов зняті з обліку можуть виїхати за кордон

В Україні діє воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Відомо, що зняті з військового обліку можуть виїжджати за кордон. Розповідаємо, що для цього потрібно.

В ефірі каналу "Київ" пролив світло на питання виїзду для знятих з обліку адвокат Ростислав Кравець, передає 24 Канал. Він розповів, які документи необхідно під час цього мати при собі.

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Що потрібно для виїзду

Передовсім вам потрібно бути знятими з військового обліку. І це мають підтверджувати відповідні документи. Без них намагатися перетинати державний кордон не варто.

Ви берете військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії про те, що ви зняті з військового обліку у зв'язку з тим, що ви непридатні для військової служби, й спокійно їдете на кордон,

– підкреслив Кравець.

Він також нагадав про важливість закордонного паспорта. Цей документ також необхідний для того, щоб перетнути державний кордон. Щойно у вас на руках будуть усі вищеперелічені документи, ви зможете вибиратися за межі країни.

Також українців бентежить питання, чи можуть вручити повістку на кордоні. Відповідь на нього дав адвокат Тарас Никифорчук.

У прикордонників немає таких повноважень

За словами правозахисника, на кордоні громадянам України не мають права вручати повістки. Слід розуміти, що у прикордонників немає відповідних повноважень.

Він підкреслив, що повістку можуть вручити будь-де. Але не варто очікувати, що це станеться під час перетину державного кордону.

Водночас слід розуміти, що за незаконний перетин кордону на вас очікує відповідальність. Співробітники прикордонної служби спочатку складають протокол. Після цього документ передають до суду.

Не менше цікавить людей, чи роздаватимуть повістки через застосунок Дія. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, наразі в нашій державі контрольований процес мобілізації. Над його проведенням працюють у Міноборони та ЗСУ.

А для запровадження видачі повісток через Дію знадобиться змінити низку документів, регуляторних актів у законодавстві. В цьому, переконаний Подоляк, відсутня потреба.