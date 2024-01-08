Чи можна збивати ракети й дрони поза населеними пунктами: відповідь Ігната

Силам оборони України вдається збивати переважну більшість російських дронів та ракет. Проте уламки однаково шкодять цивільним та інфраструктурі у населених пунктах.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив 24 Каналу, чи є у нас можливість не підпускати ракети та "Шахеди" до міст і сіл та що потрібно, аби захистити мирне населення від уламків.

Важливо Росія масовано атакувала Україну "Кинджалами" й не тільки: все, що відомо про обстріл 8 січня

Чи реально збивати дрони та ракети на підступах до населених пунктів

За словами Ігната, потрібно більше засобів ППО, щоб убезпечити мирних жителів від падіння уламків.

Можна (збивати поза населеними пунктами – 24 Канал), якщо є можливість. Якщо "Шахеди" в потрібний час та в потрібному місці натрапляють на хлопців і дівчат, які їх знищують,

– сказав Ігнат.

Падіння уламків трапляються, бо системи ППО зосереджені на захисті великих міст, важливих об'єктів та напрямків. Утім, розтягнути наявні системи протиповітряної оборони по лінії фронту неможливо. Тим паче певні БпЛА чи ракети однаково пролетять далі. Саме тому об'єкти та міста захищаються локально.

Як мобільні групи допомагають нищити ворожі об'єкти

У понеділок, 8 січня, Сили оборони Півдня повідомили про знищення 8 ворожих "Шахедів" на Одещині та Миколаївщині.

Уламки одного зі збитих БпЛА впали на відкритій території Одеського району, спричинивши пожежу . Вогонь було оперативно приборкано. Руйнувань та постраждалих немає.

В основному саме мобільні вогневі групи зустріли дрони-камікадзе на підступах до міст та змогли ліквідувати їх.

Це дуже приємно чути, що саме "мобілки" відпрацьовують та допомагають нашим Зенітно-ракетним військам та Повітряним силам заощаджувати дефіцитні й дорогоцінні для нас зенітні керовані ракети, про які зараз дуже багато всі говорять,

– зазначив речник командування ПС ЗСУ.

Оскільки за останній тиждень Росія інтенсивно атакує територію України з повітря, як результат – ми втрачаємо ракети й потребуємо більше постачань із Заходу.

Що відомо про атаку в ніч проти 8 січня: головне