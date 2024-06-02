Усі знають, де ядерний арсенал Росії: чи можливо його знищити
Українські дрони уразили дві радіолокаційні станції у Росії "Воронеж-М" і "Воронеж-ДМ". Це серйозно може вплинути на здатність Росії виявляти та попереджати про запуск ракет з усього світу.
Ці станції є, чи радше були, частиною російської системи раннього попередження про ракетно-ядерний напад. Тепер Росія стає набагато вразливішою для атак. Детальніше про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ.
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Ядерний потенціал Росії відомий усім
За даними видання The Washington Post, США "стурбовані" нещодавніми ударами України по російських радіолокаційних системах попередження про ракетно-ядерний напад, бо ці атаки можуть "небезпечно занепокоїти Москву".
Річ у тім, що американські урядовці вважають ці РЛС "чутливими" та що вони нібито не були залучені у війні проти України. Через те Москва може вважати, що її стратегічні сили стримування стали мішенню — це непокоїть Вашингтон, однак, зазначають у виданні, Києву про це відомо.
Такими ударами Україна, можливо, навіть з подачі західних радників, показує людям довкола Путіна, та тим, хто займається стратегічною обороною Росії, що у них немає жодного "стратегічного щита". Що всі їхні ядерні цілі вразливі. У Росії всього 12 федеральних сховищ ядерної зброї, дані яких всім відомі. Якщо одночасно по них вдарити, то у Росії не залишиться і 5% ядерного потенціалу,
– наголосив Сергій Жирнов.
Одна РЛС "Воронеж" охоплює приблизно 6000 кілометрів довкола себе. Таких у Росії стоїть 10, 2 з яких вже уразили українські дрони. Якщо знищити й інші, Росія просто не побачить, що відбуватиметься довкола неї.
Знищення російських РЛС: що відомо
Служба безпеки України уразила у тимчасово окупованому Криму радіолокаційну станцію "Небо-СВУ" російського окупаційного війська. Ця РЛС поблизу Армянську контролювала ділянку фронту у 380 кілометрів, забезпечуючи захист об'єктів на території Криму.
Увечері 27 травня потужні вибухи лунали в районі аеродрому Луганська, там почалась серйозна пожежа. Вже наступного дня "Радіо Свобода" опублікувала супутникові фото, на яких видні сліди великого вогню. Раніше на цьому місці неподалік злітної смуги розташовувався радіолокаційний комплекс "Небо-М".
Крім того, вночі 27 травня дрони ГУР уразили радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж-М", яка розташована неподалік Орська. А незадовго до цього удару зазнала РЛС "Воронеж-ДМ" поблизу міста Армавір на Кубані. Зауважимо, що дрон подолав 1800 кілометрів.