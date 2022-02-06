"Можуть атакувати нас": у Швеції не виключають нападу Росії й готують "тотальну оборону"

Через загрозу вторгнення Росії до України, Швеція відновила агентство психологічного захисту. Його метою є захист населення від фейків та паніки. Однак водночас можливості ескалації у Швеції не відкидають.

Агентство психологічного захисту працювало в країні під час Холодної війни. Однак зараз його функціонування знову вважають актуальним через загрозу російського вторгнення до України.

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Швецію можуть атакувати

Заступник голови агентства психологічного захисту Магнус Хьорт наголосив на тому, що загроза російського вторгнення породила дискусію довкола того, чи варто Швеції та Фінляндії вступати до НАТО. Причиною того є те, що у Швеції також припускають те, що країна може постраждати внаслідок агресії Кремля.

Ми не можемо виключати, що Швецію можуть атакувати,

– заявив Хьорт.

Основною місією агентства називають захист суспільства від фейків. Особливо це питання стає актуальним на фоні того, що у Швеції восени 2022 року відбудуться вибори. Хьорт не виключає, що Росія може втрутитися у волевиявлення.

Країна готується тотальну оборону

Магнус Хьорт заявив, що окупація Росією Криму в 2014 році змусила Швецію відновлювати свою тотальну оборону. Однак на фоні того, що відбувається зараз, питання стає ще більш актуальним.

Останнім часом ми спостерігаємо, що ситуація з безпекою в нашій частині світу погіршилася. Ситуація стала більш напруженою,

– наголосив Хьорт.

За словами заступника голови агентства, авторитарні держави використовують дезінформацію та втручання у внутрішні справи країн, зокрема у вибори, для дестабілізації. Саме тому Хьорт наголосив на необхідності функціонування органу з психологічного захисту населення.

Дискусії довкола членства Швеції й Фінляндії в НАТО: головне

У грудні 2021 року Росія фактично поставила ультиматум НАТО у своїх "гарантіях безпеки" з вимогою про нерозширення Альянсу. У Швеції цю вимогу розкритикували та заявили, що це стосується також їхньої країни. Так само відреагували і в Фінляндії.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у своєму новорічному зверненні припустив членство країни в НАТО на фоні загрози російського вторгнення до України. Однак глава МЗС Фінляндії згодом заперечив таку перспективу.

Проте ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмусен заявив, що якщо буде така потреба, то Швеція та Фінляндія можуть стати членами Альянсу за 1 ніч, оскільки відповідають критеріям та стандартам НАТО.

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