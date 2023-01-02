Чи можуть окупанти вдарити по Київщині у ніч на 3 січня: оцінка місцевої влади

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по Україні. Станом на 2 січня Київська область вже декілька днів поспіль потерпає від дій російських загарбників.

Олексій Кулеба – голова Київської ОВА – привітав в ефірі телемарафону українців з новим роком. Він побажав здоров'я та перемоги.

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Кулеба зауважив, що вже четверту добу поспіль Росія продовжує атакувати Київську область. Ворог запускає дрони та ракети.

Київська область – форпост міста Києва. Я впевнений, що це може тривати й сьогодні вночі. Хочу сказати, що всі сили та засоби приведені у повну готовність. Всі люди перебувають на своїх місцях,

– заявив голова Київської ОВА.

Кулеба запевнив: якщо буде атака, її відпрацюють, як і минулі.

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